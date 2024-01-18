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В Самарской области продлен запрет движения для всего транспорта на участке М-5

В Самарской области продлили ограничение движения для маршруток и автобусов на дорогах региона 18 января.
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 18 января 2024 года, с 09:00 в Самарской области продлили ограничение движения для маршруток и автобусов на всех дорогах, а также для всех транспортных средств на одном участке трассы.

— Все транспортные средства не смогут проехать по автодороге М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу с 93 по 126 км, — рассказали в ГИБДД Самарской области.

А маршрутным транспортным средствам и автобусов, которые перевозят пассажиров, проезд запрещен в целом по автомобильным дорогам Самарской области. По предварительной информации, ограничения будут действовать до 13:00 18 февраля.

Причиной продления запрета стала ликвидация последствий из-за неблагоприятных погодных условий, а также сильный боковой ветер, низменная метель, уплотненный снежный покров.

ГИБДД