Семья из Омской области потеряла более 12 млн рублей из-за интернет-мошенников

Семья из Омской области стала жертвой интернет-мошенников. Женщина и ее двое дочерей набрали кредитов на сумму более чем 12 млн рублей.
В полицию обратилась семья из Тюкалинского района, у них похитили более 12 млн рублей. Полицейские выяснили, что 55-летняя женщина увидела в интернете рекламу заработка на акциях крупной нефтяной компании. Омичка перешла по ссылке и оставила свой номер телефона.
Вскоре женщине позвонил неизвестный мужчина и пообещал ей высокий доход от вложений. Она согласилась и скачала приложение для удаленного доступа и платформу для создания личного кабинета. Потои женщина зарегистрировалась на сайте «биржи» и пополнила свой счет на 9,4 тыс. рублей.
Спустя какое-то время омичка увидела 5 тыс. долларов прибыли в своем в личном кабинете. Брокер пояснил ей, что необходимо внести еще деньги, чтобы закрыть «кредитное плечо». В итоге омичка взяла четыре кредита на сумму 235 тыс. рублей и перевела их на телефоны мошенников, также она отправила 15 тыс. рублей собственных накоплений. Однако этих денег оказалось недостаточно.
Тогда женщина позвонила старшей дочери. Та согласилась помочь ей и вместе с мошенниками оформила кредит на 5 млн рублей. На счет матери девушка перевела 2 млн рублей, а оставшиеся — злоумышленникам.
В тот же день девушка обналичила 3 млн рублей по указанию звонивших мошенников. Она передала деньги незнакомому мужчине в торговом центре в центре Омска.
Аферисты убедили женщину взять еще три кредита, заложить автомобиль и перевести им еще 6,06 млн рублей рублей. Затем позвонил сотрудник компании, который попросил перевести еще 2,5 млн рублей для завершения некой операции. У младшей дочери получилось сразу же взять кредитов на сумму 1,09 млн рублей.
Когда деньги поступили на счет злоумышленников, брокер перестал выходить на связь. Обещанной прибыли семья так и не получила. Тогда женщины обратились в полицию.
По факту произошедшего полиция завела уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Идет расследование.