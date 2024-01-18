Семья из Омской области потеряла более 12 млн рублей из-за интернет-мошенников

Спустя какое-то время омичка увидела 5 тыс. долларов прибыли в своем в личном кабинете. Брокер пояснил ей, что необходимо внести еще деньги, чтобы закрыть «кредитное плечо». В итоге омичка взяла четыре кредита на сумму 235 тыс. рублей и перевела их на телефоны мошенников, также она отправила 15 тыс. рублей собственных накоплений. Однако этих денег оказалось недостаточно.