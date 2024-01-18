Женщина получила ранение при утреннем обстреле Белгорода

Тридцатого декабря киевский режим нанес удар по центру Белгорода ракетами с кассетными частями и реактивными снарядами чешского производства. Погибли 25 человек, в том числе пять детей, более ста пострадали. На следующий день российские военные сообщили об ответном ударе по военным объектам на Украине.