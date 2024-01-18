Женщина получила ранение при утреннем обстреле Белгорода

«Уточненная информация по утреннему обстрелу ВСУ Белгорода и Белгородского района. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава», — говорится в публикации.
Раненую доставили в белгородскую городскую больницу № 2, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, в селе Мясоедово при обстреле в одном частном доме выбило окна, в другом — разрушен гараж. Повреждены линии электро- и газоснабжения. На месте работают аварийные и оперативные службы, представители властей обходят все дома, чтобы уточнить информацию.
В четверг утром ВСУ выпустили десять ракет по Белгороду и Белгородскому району, российская система ПВО сбила все снаряды.
Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
Тридцатого декабря киевский режим нанес удар по центру Белгорода ракетами с кассетными частями и реактивными снарядами чешского производства. Погибли 25 человек, в том числе пять детей, более ста пострадали. На следующий день российские военные сообщили об ответном ударе по военным объектам на Украине.