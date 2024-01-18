Два человека погибли, трое пострадали в ДТП на трассе в РТ

Два человека погибли, трое пострадали в серьезном ДТП под Набережными Челнами. Смертельная авария произошла на 5-м км автодороги Набережные Челны — Нижнекамск.
В пресс-службе Госавтоинспекции РТ сообщили, что, предвариетльно, водитель Suzuki выехал на встречку и столкнулся с Chevrolet. В итоге 57-летний пассажир Suzuki и 58-летний пассажир Chevrolet погибли на месте. Оба водителя и еще один пассажир автомобиля Suzuki получили травмы.
Ранее мы писали, что по факту массовой аварии в Татарстане организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ.