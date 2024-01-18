Toyota Probox снесла столб после ДТП на бульваре Рябикова в Иркутске

Автомобили Toyota Probox и Toyota Mark II Qualis столкнулись на бульваре Рябикова в Иркутске сегодня днем, 18 января. После ДТП одна из машин снесла столб с дорожным знаком. Очевидцы поделились фото с места аварии в соцсетях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, что в Иркутске на остановке «Авиазавод» произошло ДТП с пострадавшим пешеходом днем 15 января. Предварительно, 48-летняя женщина за рулем Mitsubishi ASX сбила 47-летнюю женщину, которая стояла на остановке, после чего автомобиль врезался в киоск. В результате аварии пешехода с травмами увезли в больницу.