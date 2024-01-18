Кафе «Ампир» в Воронеже обвинили в нежелании пустить раненых участников СВО

Вечером среды, 17 января, в социальных сетях появилась информация о том, что в Воронеже в гранд-кафе «Ампир» на площади Ленина якобы не пустили участников специальной военной операции, которые находились на лечении в городе. Утверждалось, что бойцам отказали в обслуживании, потому что они были в военной форме. В качестве доказательства прикладывались видео из кафе, которые сняла волонтер, сопровождавшая бойцов.
В «Ампире», в свою очередь, отрицают, что в это время к ним приходили военнослужащие. По словам волонтера, инцидент произошел в среду около 15:30. Гражданских в спортивных костюмах администратор пригласила в зал.
— Мы сказали, что нас должны ждать военные в форме и нужен стол на шесть человек. Официант сказал, что военных не обслуживают. Наших ребят в зале не было. Мы стали им звонить, администратор пошла советоваться, что делать, но пришел охранник по имени Роман и сказал: «В форме не пускаем». Потом заявил, что зал забронирован. Это была ложь. Так как мы только что спустились из зала: на огромный зал под бронь было два столика. Вопрос: для кого работает и кого обслуживает ресторан «Ампир»? Мне было безмерно стыдно за жующего жвачку здоровенного детину и его манеры, за руководство «Ампира», за наш город! Я испытала настоящий шок. Но постаралась зафиксировать и зал, полный свободных мест, и охранника. На камерах, конечно, видны и зафиксированы разговоры, также видно, что наши защитники ждали нас в холле «Спартака». Они иногородние. Ошиблись дверью. На камерах должно быть видно, как мы ушли, — поделилась волонтер.
В гранд-кафе «Ампир» предоставили официальный комментарий по поводу публикации видео. Как заявили в заведении, сообщение о том, что в кафе «…не пустили раненых военных в форме — компанию из шести человек, из которых четыре бойца, три из них в форме…», является ложью.
Представители «Ампира» утверждают, что никакие военнослужащие в это время в кафе не приходили, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения снаружи и внутри здания.
— Военнослужащие РФ посещали, посещают и будут посещать наше заведение на общих основаниях. Поведение женщины, снявшей видео и сделавшей комментарии, мы считаем провокационным и спекулятивным. С первых слов после своего появления в вестибюле заведения, именно она, находясь в возбужденном состоянии, заявляла, что мы не хотим пускать бойцов в форме, и дважды поднималась в зал, утверждая, что в зале ее ждут гости в военной форме. Растерявшиеся от такого заявления, сотрудники заведения сказали, что проконсультируются с руководством, и через несколько минут сообщили этой женщине о нашей готовности принять названных ею гостей. Этого на опубликованном видео, естественно, не осталось. Таким образом, получается, что мы не допустили в заведение тех, кто к нам и не приходил. В случае появления названных гостей, они были бы безусловно приняты, — говорится в официальном сообщении гранд-кафе «Ампир».
В заведении также обещали предоставить видео с камер в подтверждение своих слов. В июне 2023-го РИА «Воронеж» рассказывало, как в бар в центре города не пустил участника спецоперации в заведение под предлогом того, что мужчина был одет в полевую форму. По требованию прокуратуры Воронежской области региональное управление Роспотребнадзора организовало внеплановую проверку бара. В отношении заведения возбудили административные дела.