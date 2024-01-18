Кафе «Ампир» в Воронеже обвинили в нежелании пустить раненых участников СВО

— Мы сказали, что нас должны ждать военные в форме и нужен стол на шесть человек. Официант сказал, что военных не обслуживают. Наших ребят в зале не было. Мы стали им звонить, администратор пошла советоваться, что делать, но пришел охранник по имени Роман и сказал: «В форме не пускаем». Потом заявил, что зал забронирован. Это была ложь. Так как мы только что спустились из зала: на огромный зал под бронь было два столика. Вопрос: для кого работает и кого обслуживает ресторан «Ампир»? Мне было безмерно стыдно за жующего жвачку здоровенного детину и его манеры, за руководство «Ампира», за наш город! Я испытала настоящий шок. Но постаралась зафиксировать и зал, полный свободных мест, и охранника. На камерах, конечно, видны и зафиксированы разговоры, также видно, что наши защитники ждали нас в холле «Спартака». Они иногородние. Ошиблись дверью. На камерах должно быть видно, как мы ушли, — поделилась волонтер.