В Новосибирске вспыхнул пожар в подвале гимназии

НОВОСИБИРСК, 18 янв — РИА Новости. Пожарные в четверг ликвидируют возгорание в подвале здания гимназии № 10 в центре Новосибирска, все ученики эвакуированы в театр «Красный факел», сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области.
«В 11.38 (07.38 мск) сработала автоматическая пожарная сигнализация о возгорании в помещении гимназии № 10 по улице Революции. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений администрацией школы проводилась эвакуация учеников. Все ученики были эвакуированы и размещены в театре “Красный факел”, — сообщил представитель главка.
По данным ГУМЧС, произошло возгорание в подвальном помещении, где размещалась частная школа по подготовке охранников.
«В настоящий момент в подвальном помещении открытое горение ликвидировано. Информация уточняется», — отметили в ведомстве.
В Telegram-канале ГУМЧС уточняется, что эвакуирован также и весь персонал здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится вентиляция помещений.
«За 35 минут открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара уточняется. По оперативной информации, среди 500 эвакуированных учеников и 30 человек персонала гимназии пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обогрева людей мэрия Новосибирска направила два автобуса.