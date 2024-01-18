В Новосибирске вспыхнул пожар в подвале гимназии

«В 11.38 (07.38 мск) сработала автоматическая пожарная сигнализация о возгорании в помещении гимназии № 10 по улице Революции. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений администрацией школы проводилась эвакуация учеников. Все ученики были эвакуированы и размещены в театре “Красный факел”, — сообщил представитель главка.