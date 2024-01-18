Сноубордист рухнул в бетонированную яму на горнолыжном курорте в Татарстане

Инцидент произошел накануне вечером на курорте Свияжские холмы. По данным министерства, сноубордист съехал с горнолыжной трассы и упал в яму на территории строящейся газовой станции.



На место ЧП вскоре приехали сотрудники МЧС. Они уложили сноубордиста на спинальный щит и подняли при помощи веревок. После этого они передали пострадавшего скорой помощи.



Какие травмы получил пострадавший, не уточняется.



«Ъ-Казань».