Инцидент произошел накануне вечером на курорте Свияжские холмы. По данным министерства, сноубордист съехал с горнолыжной трассы и упал в яму на территории строящейся газовой станции.
На место ЧП вскоре приехали сотрудники МЧС. Они уложили сноубордиста на спинальный щит и подняли при помощи веревок. После этого они передали пострадавшего скорой помощи.
Какие травмы получил пострадавший, не уточняется.
«Ъ-Казань».
Сноубордист рухнул в бетонированную яму на горнолыжном курорте в Татарстане
В Верхнеуслонском районе Татарстана на горнолыжном курорте сноубордист рухнул в бетонированную яму с высоты в 4 м. Об этом сообщает МЧС региона.
Инцидент произошел накануне вечером на курорте Свияжские холмы. По данным министерства, сноубордист съехал с горнолыжной трассы и упал в яму на территории строящейся газовой станции.