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Сноубордист рухнул в бетонированную яму на горнолыжном курорте в Татарстане

В Верхнеуслонском районе Татарстана на горнолыжном курорте сноубордист рухнул в бетонированную яму с высоты в 4 м. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел накануне вечером на курорте Свияжские холмы. По данным министерства, сноубордист съехал с горнолыжной трассы и упал в яму на территории строящейся газовой станции.

На место ЧП вскоре приехали сотрудники МЧС. Они уложили сноубордиста на спинальный щит и подняли при помощи веревок. После этого они передали пострадавшего скорой помощи.

Какие травмы получил пострадавший, не уточняется.

«Ъ-Казань».

несчастный случай
туризм и отдых