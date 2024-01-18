На трассе М-5 в Татарстане сняли ограничения

Движение открыли на четырех участках дороги федерального значения М-5 «Урал» (4 участка протяженностью 30 км) в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяженностью 7,5 км) и в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км (протяженностью 22,5 км).