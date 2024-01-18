Красноярец притворялся девушкой и грабил мужчин

Еще в феврале прошлого года красноярец познакомился в сети с молодой девушкой и поехал к ней на свидание. Встречу она назначила в «Солнечном». Но, приехав на машине по адресу, красноярец девушку не встретил. В машину села незнакомая ему молодая пара.
«Сначала они попросили подвезти их за тысячу рублей, а потом мужчина-пассажир и вовсе приставил к шее водителя нож и потребовал передать все имеющееся деньги. К счастью, потерпевший не возил с собой налички, поэтому нападавший заставил его ехать до ближайшего банкомата», — рассказывают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.
По дороге красноярец увидел машину ППС. Чтобы спастись от грабителя, мужчина на полном ходу врезался в патрульное авто, выбежал из салона и попросил о помощи. Грабителя и его спутницу задержали.
Полицейские выяснили, что такую схему притворщик успел провернуть два раза. В первый — забрал наличными 37 тысяч рублей, во второй раз — забрал машину стоимостью 270 тысяч рублей и продал ее. Теперь красноярец ждет решения суда.