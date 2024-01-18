Красноярец притворялся девушкой и грабил мужчин

Еще в феврале прошлого года красноярец познакомился в сети с молодой девушкой и поехал к ней на свидание. Встречу она назначила в «Солнечном». Но, приехав на машине по адресу, красноярец девушку не встретил. В машину села незнакомая ему молодая пара.