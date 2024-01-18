Стала известна причина пожара в доме на Звездинке

Пожар уничтожил не просто здание, специалистами дом был отнесен к ценным градоформирующим объектам.
19-го века постройки каменная двухэтажка тогда принадлежала семье Карасевых. Василию — он был пароходчик-волгарь — и его жене Агриппине. Они считались государственными крестьянами. У них было во владении сразу несколько домов. Семья Карасевых сдавала квартиры. В 1917 даже провели канализацию, но спустя год дом национализировали.
В 2016 жилье было признано аварийным и началось постепенное расселение людей. До последнего момента в доме были заняты две квартиры на первом и втором этажах. В верхней квартире и случился пожар.
Причина — хозяйка решила погреть замерзшие трубы строительным феном, проводка не выдержала и произошло возгорание.
Сергей Щеплягин — корреспондент:
«Здесь нет кровли, в любой момент может что-то обрушиться. Это, конечно, опасно. Можем показать кирпичную кладку, видимо того времени, когда и был построен дом. Все, что от него осталось. Здесь уцелели узоры. Это такая роскошь того времени. Все сохранилось — строили на века».
К счастью, из жильцов никто не пострадал. Будет ли этот дом восстановлен, вопрос открытый. Нам удалось разыскать потомков семьи Карасевых. Нижегородец Дмитрий Каплин, сейчас проживающий в Прибалтике, узнал о случившемся из нашего выпуска новостей.
Дмитрий Каплин — потомок семьи Карасевых:
«Это такая связующая нить между прошлым, настоящим и будущим. Дома существуют, как правило, дольше людей. В моем случае — это и личная обида. Я в этот контекст погружен глубже. Я знаю, что в этом доме жили мои предки. Мне это важно».
Пока же спецтехника убирает сгоревшие обломки, а жители перевозят уцелевшее имущество.