Стала известна причина пожара в доме на Звездинке

«Здесь нет кровли, в любой момент может что-то обрушиться. Это, конечно, опасно. Можем показать кирпичную кладку, видимо того времени, когда и был построен дом. Все, что от него осталось. Здесь уцелели узоры. Это такая роскошь того времени. Все сохранилось — строили на века».