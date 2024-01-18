Пьяный хабаровчанин разбил стекло в машине скорой помощи

Сообщается, что Следственным комитетом по Железнодорожному району Хабаровска по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В качестве наказания ему может быть назначен штраф или принудительные работы на срок до пяти лет. Возможно, его лишат свободы. Решение примет суд.