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Губернатор Петербурга после атаки беспилотников: пострадавших нет

Беглов об атаке беспилотников на Петербург: «Пострадавших нет».
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Источник: РИА "Новости"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 18 января заявил об отсутствии пострадавших. Ночью в регионе отразили атаку беспилотников.

«Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — сообщается в официальных соцсетях главы города.

Ранее Минобороны сообщало о перехвате БПЛА в Ленобласти. По информации «Фонтанки», сработали системы радиоэлектронного подавления, беспилотник, по предварительным данным, упал в Финском заливе. Также стало известно об уничтожении БПЛА в районе Угольной гавани в Кировском районе Петербурга. В Пулково на время перехвата вводился план «Ковер».