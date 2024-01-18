Губернатор Петербурга после атаки беспилотников: пострадавших нет

Губернатор Петербурга Александр Беглов 18 января заявил об отсутствии пострадавших. Ночью в регионе отразили атаку беспилотников.
«Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — сообщается в официальных соцсетях главы города.
Ранее Минобороны сообщало о перехвате БПЛА в Ленобласти. По информации «Фонтанки», сработали системы радиоэлектронного подавления, беспилотник, по предварительным данным, упал в Финском заливе. Также стало известно об уничтожении БПЛА в районе Угольной гавани в Кировском районе Петербурга. В Пулково на время перехвата вводился план «Ковер».