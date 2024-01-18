Во Владивостоке оперативно потушили пожар на стройке музейного комплекса

Сообщение о возгорании поступило в 13.39, через 5 минут на место прибыли пожарные. К моменту их приезда горел утеплитель на стене строящегося здания. К 14.26 пожар полностью ликвидировали на площади около 30 кв метров. Предварительной причиной называют нарушение правил пожарной безопасности во время огневых работ. Проверку проводят дознаватели МЧС России.