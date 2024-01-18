Во Владивостоке оперативно потушили пожар на стройке музейного комплекса

Днём 18 января пожарны оперативно потушили возгорание на стройке музейного и театрально-образовательного комплекса на улице Аксаковская во Владивостоке, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморью.
Сообщение о возгорании поступило в 13.39, через 5 минут на место прибыли пожарные. К моменту их приезда горел утеплитель на стене строящегося здания. К 14.26 пожар полностью ликвидировали на площади около 30 кв метров. Предварительной причиной называют нарушение правил пожарной безопасности во время огневых работ. Проверку проводят дознаватели МЧС России.
На тушении пожара работали 14 человек и 3 единицы техники.
Прокуратура Ленинского района проконтролирует ход и результаты административного расследования причин пожара, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.