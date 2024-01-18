«Увидев, как он бьет маму, не выдержал»: в Иркутске школьник расправился с отчимом и сбросил тело в реку

44-летняя Маргарита Сукнева воспитывала сына одна, с его родным отцом развелась в 2018 году. Пила, нигде не работала. Три года назад в компании знакомых встретила Николая. Он был младше ее на девять лет. Тоже не трудоустроен, к тому же, периодически мотал сроки в исправительных колониях (за какие преступления, не уточняется). А когда выходил на свободу, мчался к Маргарите. Жили они только за счет пенсии по инвалидности, которую получал Ваня.