«Увидев, как он бьет маму, не выдержал»: в Иркутске школьник расправился с отчимом и сбросил тело в реку

Тихий, замкнутый в себе парень. Именно так характеризуют учителя девятиклассника из Иркутска Ивана Сукнева (все имена изменены — прим. Редакции). Никто из них даже не мог предположить, что 16-летний подросток станет героем криминальной драмы. Вместе с приятелями он до смерти избил своего отчима, а после сбросил тело в прорубь. Причиной стала месть: мужчина несколько лет избивал маму Вани.
О подробностях уголовного дела КП-Иркутск рассказала Дарья Матина, следователь следственного отдела по Куйбышевскому району Иркутска СУ СКР России по Иркутской области.
Решил заступиться
44-летняя Маргарита Сукнева воспитывала сына одна, с его родным отцом развелась в 2018 году. Пила, нигде не работала. Три года назад в компании знакомых встретила Николая. Он был младше ее на девять лет. Тоже не трудоустроен, к тому же, периодически мотал сроки в исправительных колониях (за какие преступления, не уточняется). А когда выходил на свободу, мчался к Маргарите. Жили они только за счет пенсии по инвалидности, которую получал Ваня.
Сначала подросток и отчим, вроде бы, даже ладили. Однако вскоре Николай спьяну начал поднимать на женщину руку. Несколько раз избил так сильно, что пришлось ехать в больницу. Но даже после этого она не порвала с ним, не обращалась в полицию, а на советы знакомых отмахивалась рукой, мол, бьет, значит любит.
— Иван выбежал из дома. Бросился к своим старшим знакомым — троим парням в возрасте 19−20 лет, — рассказывает Дарья Матина. — Они познакомились несколькими месяцами ранее. Один из них работает, остальные перебиваются временными заработками. Вместе они поехали в частный дом, где жили Сукневы.
Войдя внутрь, они вчетвером накинулись на домашнего тирана. Били кулаками, пинали ботинками по телу. В ход пошли палки и кастет. Мужчина попытался отбиться, но справиться с компанией ему было не под силу.
— После драки парни ушли, а вместе с ними и Иван. Вернулись вечером, узнать, в каком состоянии мужчина. Он был мертв. Когда именно наступила смерть, покажет экспертиза. Маргарита сказала на допросе, что еще утром он был в сознании, разговаривал.
Вырубили прорубь и избавились от тела
От тела решили избавиться. Один из парней предложил скинуть его в реку. Надеялись, что из-за криминального прошлого Николая не будут искать и никто никогда не узнает об убийстве. Взяли из дома топор, поместили труп в садовую тачку и ночью выдвинулись в сторону Ушаковки. Вырубив прорубь, сбросили труп в воду.
Но долго скрывать преступление не вышло. Соседка 14 января позвонила в полицию со словами, что неизвестные избили мужчину и угрожают скинуть его тело в реку. Откуда она это узнала? И почему обратилась к правоохранителям спустя три дня после убийства? Пока неизвестно. Не исключено, что произошедшим с женщиной поделилась сама Маргарита.
При осмотре дома следователи Следственного комитета Иркутской области нашли следы крови под ковром и замытые кровоподтеки по всей комнате.
— Начали восстанавливать картину произошедшего. Вскоре установили и задержали всех подозреваемых. Они признались в содеянном. Тело мужчины уже нашли и подняли из реки.
В настоящий момент все четверо парней находятся в СИЗО. По ходатайству следствия они арестованы на 2 месяца.