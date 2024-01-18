В Горячем Ключе нашли затопленный автомобиль с трупом

Предварительно установлено, что тело принадлежит 68-летнему местному жителю, который работал охранником на АЗС.
По дороге домой у водителя прихватило сердце, и он допустил съезд в воду.
Прибывшие на место спасателя нашли погибшего на заднем сидении автомобиля. В социальных сетях размещены кадры с места событий.
По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летнего парня.