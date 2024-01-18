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В Горячем Ключе нашли затопленный автомобиль с трупом

В Горячем Ключе в районе Развилки в затопленном автомобиле нашли труп мужчины.
В Горячем Ключе нашли затопленный автомобиль с трупом
Источник: Вконтакте

Предварительно установлено, что тело принадлежит 68-летнему местному жителю, который работал охранником на АЗС.

По дороге домой у водителя прихватило сердце, и он допустил съезд в воду.

Прибывшие на место спасателя нашли погибшего на заднем сидении автомобиля. В социальных сетях размещены кадры с места событий.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летнего парня.