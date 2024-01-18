Обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском пытался выйти из-под стражи

Как напоминает пресс-служба Свердловского областного суда, районный суд 27 декабря продлил содержание под стражей для Эдуарда Г. до 9 апреля 2024 года. Адвокатом обвиняемого была подана апелляционная жалоба, он просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.