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Обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском пытался выйти из-под стражи

34-летний житель Каменска-Уральского Эдуард Г., обвиняемый в убийстве 16-летней девушки, останется под стражей.
Источник: МК.RU Екатеринбург

Свердловский областной суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, который ранее продлил ему меру пресечения.

Как напоминает пресс-служба Свердловского областного суда, районный суд 27 декабря продлил содержание под стражей для Эдуарда Г. до 9 апреля 2024 года. Адвокатом обвиняемого была подана апелляционная жалоба, он просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Эдуарда Г. обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 (Убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Мужчину обвиняют в убийстве девушки, которая пропала 8 августа 2023 года. В 23:01 она вернулась на электричке из Екатеринбурга, куда ездила поступать в педагогический колледж.

Ее тело полиция нашла в овраге в 10 — 20 метрах от дорожки, идущей вдоль лесопарка. Перед смертью она оставила шутливое послание.

«МК-Урал» писал, что тело 16-летней погибшей школьницы из Каменска-Уральского эксгумировали.

«Эксгумировали, чтобы определить причину смерти, — сообщил собеседник. — Экспертиза, видимо, еще идет. Результатов на бумаге нет».

По данным издания, тело из могилы достали еще в начале декабря.