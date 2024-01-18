«Дикие хищники, почувствовавшие запах крови»: суд вынес приговор 17-летней паре, забившей до смерти незнакомца на остановке

В Екатеринбурге огласили приговор 17-летним Михаилу и Анне (имена изменены — прим.ред). Минувшим летом молодая пара забила до смерти 44-летнего разнорабочего Александра Коробейника. По версии следствия, подростки набросились на мужчину за отказ дать сигарету.
Михаил и Анна нанесли порядка 60 ударов и сбежали. От полученных травм Александр скончался через несколько часов. Им предъявили обвинения по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Последние полгода подростки находились под домашним арестом.
— Эта криминальная история началась с банальной фразы «Угости сигареткой!», которую молодые люди адресовали случайно встреченному ими на остановке незнакомому мужчине. Обвиняемым показалось, что мужчина грубо им ответил, после чего они стали расправляться с ним с той жестокостью, на которую способны разве что дикие хищники, почувствовавшие запах крови не могущей дать отпора жертвы, — рассказал детали расправы пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.
В суде запретили вести фото и видеосъёмку малолетних преступников. На оглашение приговора подростки пришли с мамами. Перед началом заседания с Анны и Михаила сняли браслеты, с которыми они были под домашним арестом.
Несовершеннолетних признали виновными, каждому назначили по пять лет лишения свободы в исправительной колонии. Им зачтут в срок отбытия наказания полгода под домашним арестом. Подростков взяли под стражу в зале суда.
Услышав приговор Анна не смогла сдержать слез. Ее подельник выслушал вердикт Фемиды спокойно.
Напомним, что окружной военный суд приговорил к восьми годам заключения дворника из Нижнего Тагила, планировавшего атаку на промышленное предприятие.