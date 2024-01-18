«Дикие хищники, почувствовавшие запах крови»: суд вынес приговор 17-летней паре, забившей до смерти незнакомца на остановке

— Эта криминальная история началась с банальной фразы «Угости сигареткой!», которую молодые люди адресовали случайно встреченному ими на остановке незнакомому мужчине. Обвиняемым показалось, что мужчина грубо им ответил, после чего они стали расправляться с ним с той жестокостью, на которую способны разве что дикие хищники, почувствовавшие запах крови не могущей дать отпора жертвы, — рассказал детали расправы пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.