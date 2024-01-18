«Все “ноги” в Прибалтике»: Военный эксперт Калинин объяснил, как беспилотник ВСУ мог долететь до Ленобласти и Петербурга

В Ленинградской области ночью 18 января сбили беспилотник. Но, вполне возможно, что он прилетел не с территории Украины. По словам военного эксперта Алексея Калинкина, дроны бывают разными, и в зависимости от их типа дальность полета может отличаться. Но сделать в сопредельном государстве такой аппарат, который мог бы добраться до Ленобласти и Петербурга, вряд ли могли. Об этом Калинкин рассказал в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM.
— Рассчитывать на то, что на территории Украины есть беспилотный комплекс, который способен долететь и гарантированно поразить какую-то цель, не приходится. Я считаю, что все «ноги» находятся в Прибалтике.
Также, по его мнению, попытка атаки по региону могла вестись с помощью летательного аппарата диверсионного типа. В Западном военном округе знают о такой возможности, поэтому силы ПВО прикрывают Ленобласть и Петербург ничуть не хуже, чем Москву.
— Поэтому системное забрасывание сюда комплексов с территории сопредельного государства я считаю нереальным, — успокоил Калинкин.
Добавим, что губернаторы Ленобласти и Петербурга сообщили, что пострадавших в результате падения дрона нет. По словам Александра Беглова, расследованием случившегося уже занимаются следственные органы.