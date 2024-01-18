«Все “ноги” в Прибалтике»: Военный эксперт Калинин объяснил, как беспилотник ВСУ мог долететь до Ленобласти и Петербурга

В Ленинградской области ночью 18 января сбили беспилотник. Но, вполне возможно, что он прилетел не с территории Украины. По словам военного эксперта Алексея Калинкина, дроны бывают разными, и в зависимости от их типа дальность полета может отличаться. Но сделать в сопредельном государстве такой аппарат, который мог бы добраться до Ленобласти и Петербурга, вряд ли могли. Об этом Калинкин рассказал в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM.