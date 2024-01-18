В Москве умерла дочь советского военачальника Фрунзе

Михаил Фрунзе — один из основных командующих Красной армией во время Гражданской войны. Участвовал в боях в Москве в 1917 году, в 1919 году командовал армиями красных, которые воевали против отрядов Александра Колчака в Сибири, Петра Врангеля в Таврии и в Крыму, а также против Бухарского эмирата в Средней Азии и отрядов Нестора Махно на Украине. В 1925 году был народным комиссаром по военным и морским делам, занимался созданием военной доктрины СССР.