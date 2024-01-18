Житель Башкирии, вооруженный бензопилой, гонялся по селу за своей сожительницей

Стражи порядка установили хронологию событий. По предварительной версии, между супругами, проживающими в незарегистрированном браке, произошла ссора. Накануне происшествия 25-летний сельчанин весь день отсутствовал дома и не отвечал на звонки благоверной. Утром, когда он вернулся домой, разозленная женщина выгнала его из дома.
Вечером нетрезвый сожитель вернулся якобы за вещами и стал буянить: стучать обухом топора в закрытую дверь. Затем он взял на веранде бензопилу и пригрозил, что распилит ею дверь дома, если ему не откроют. Сельчанка испугалась и распахнула дверь, чтобы самой выбежать на улицу. Сожитель с заведённой бензопилой бросился за ней, выкрикивая угрозы убийством. На улице женщина спряталась и позвонила участковому Алеку Ахмедину. Тот, в свою очередь, незамедлительно передал сообщение в дежурную часть и вызвал следственно-оперативную группу. Тем временем подозреваемый вернулся в дом, где ещё немного пошумел.
Прибывшие полицейские успокоили заявительницу, а дебошира доставили в отдел полиции. В действиях мужчины были усмотрены признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «угроза убийством». Отдел дознания возбудил уголовное дело. На период расследования в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас расследование завершено, материалы переданы для рассмотрения в суд, сообщили в отделе МВД России по Белорецкому району.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что житель Башкирии пырнул ножом спящую сожительницу на глазах у ее дочери.