Житель Башкирии, вооруженный бензопилой, гонялся по селу за своей сожительницей

Вечером нетрезвый сожитель вернулся якобы за вещами и стал буянить: стучать обухом топора в закрытую дверь. Затем он взял на веранде бензопилу и пригрозил, что распилит ею дверь дома, если ему не откроют. Сельчанка испугалась и распахнула дверь, чтобы самой выбежать на улицу. Сожитель с заведённой бензопилой бросился за ней, выкрикивая угрозы убийством. На улице женщина спряталась и позвонила участковому Алеку Ахмедину. Тот, в свою очередь, незамедлительно передал сообщение в дежурную часть и вызвал следственно-оперативную группу. Тем временем подозреваемый вернулся в дом, где ещё немного пошумел.