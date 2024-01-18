«Жил честно, взяток не брал»: экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев выступил в суде с последним словом

Фалилеев выступал с «последним словом» около 40 минут, подробно давал пояснения по каждому эпизоду, который ему вменяют. Подсудимый полностью отрицал свою вину и заявил, что обвинение основано на оговоре нечестным бизнесменом. После этого судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора.