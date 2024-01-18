«Жил честно, взяток не брал»: экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев выступил в суде с последним словом

Экс-прокурор заявил суду, что жил честно, взяток не брал, за роскошью не гнался, отдал всю жизнь работе в прокуратуре, пожертвовал ради этого собственным здоровьем. Об этом редакции сообщили в суде.
Фалилеев выступал с «последним словом» около 40 минут, подробно давал пояснения по каждому эпизоду, который ему вменяют. Подсудимый полностью отрицал свою вину и заявил, что обвинение основано на оговоре нечестным бизнесменом. После этого судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора.
Гособвинение просит назначить Фалилееву наказание на срок 9 лет 10 месяцев в колонии строгого режима. Защита и подсудимый настаивают на полном оправдании.
Напомним, что Владимира Фалилеева задержали 16 февраля 2022 года. 17 февраля его заключили под стражу, в СИЗО он находится уже около двух лет. Бывшему прокурору вменяют получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ).
По версии обвинения, с 2015 года экс-прокурор получил от предпринимателя Олега Ярового взятки в размере 10,9 миллиона рублей в виде денег и услуг, в том числе для своих родственников.
Владимир Фалилеев возглавлял прокуратуру Новосибирской области с 2015-го по 2018 год. За два года до окончания полномочий он ушел в отставку.