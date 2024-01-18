ГАЗ сбил заменявшего колесо водителя в светоотражающем жилете на трассе М1

Мужчину во время замены колеса сбили на трассе М1 в Барановичском районе, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла в ночное время, около 23.20 часов 16 января на 201-ом километре автомагистрали.
Установлено, что 43-летний водитель остановился для замены колеса на своем грузовике, он был в светоотражающем жилете. Наезд совершил 22-летний минчанин на автомобиле «ГАЗ» в составе с буксирующим транспортным средством.
Мужчину во время замены колеса сбили на трассе М1.
— Пешеход госпитализирован, проводится проверка, — прокомментировали в УВД.