Горячая вода хлынула на дороги Новосибирска

Мэрия сообщила, что на время устранения дефекта на теплострассе на улице Лазурной изменилась схема движения общественного транспорта. Так, движение автобусов № 30, 95, 96, 97, 98 и маршрутных такси № 14, 18, 19 теперь организовано в объезд закрытого участка по Гусинобродскому шоссе и улице Волочаевской в прямом и обратном направлениях. Информацией поделилась пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.