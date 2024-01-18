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Горячая вода хлынула на дороги Новосибирска

В Октябрьском районе потоки горячей воды хлынули на дорогу. Происшествие случилось на территории МЖК на улице Лазурной.

Мэрия сообщила, что на время устранения дефекта на теплострассе на улице Лазурной изменилась схема движения общественного транспорта. Так, движение автобусов № 30, 95, 96, 97, 98 и маршрутных такси № 14, 18, 19 теперь организовано в объезд закрытого участка по Гусинобродскому шоссе и улице Волочаевской в прямом и обратном направлениях. Информацией поделилась пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали о том, что сегодня в Новосибирске загорелась гимназия № 10 — школьники выбегали из здания в одних футболках.

ЖКХ