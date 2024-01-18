В Новосибирске завершили ремонтные работы после второй коммунальной аварии

Как сообщает телеграм-канал «СГК Новосибирск», что в городе завершили сварочные работы на теплосети по улице Петропавловская после второй коммунальной аварии.
Напомним, что масштабный прорыв на улице Петропавловской произошел ближе к вечеру 17 января. Как рассказывают очевидцы, гейзер было видно за полкилометра. Пар стоял и на этом расстоянии, пешеходы опасались приблизиться к своим домам. В результате коммунальной аварии число пострадавших достигло 13 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
По официальным данным, отключение теплоснабжения на территории города затронуло 253 здания, а 228 зданий остались без горячей воды.
В связи с прорывом на трубопроводе по адресу улица Петропавловская, департаментом по социальной политике был введен режим повышенной готовности для оперативного реагирования на запросы населения в социальной помощи. Из-за прорыва теплотрассы в Новосибирске пришлось отменить занятия в нескольких образовательных учреждениях.
«Начали заполнение трубопровода. Ожидаем, что заполнение, прогрев и наладка гидравлического режима займут порядка трех часов», — сообщается сибирская генерирующая компания.
Уточним, что Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, взял под личный контроль ликвидацию коммунальной аварии.