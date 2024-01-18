В Новосибирске завершили ремонтные работы после второй коммунальной аварии

Напомним, что масштабный прорыв на улице Петропавловской произошел ближе к вечеру 17 января. Как рассказывают очевидцы, гейзер было видно за полкилометра. Пар стоял и на этом расстоянии, пешеходы опасались приблизиться к своим домам. В результате коммунальной аварии число пострадавших достигло 13 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.