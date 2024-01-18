В Новосибирске несколько человек отравились роллами

НОВОСИБИРСК, 18 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор в Новосибирске расследует групповое заболевание острой кишечной инфекцией местных жителей, купивших роллы в одном из местных предприятий общепита, проверку организовал и Следственный комитет.
«Проводится эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания в связи с фактом регистрации случаев группового заболевания острой кишечной инфекцией у граждан, приобретавших пищевую продукцию (роллы) через службу доставки “Харакири”, улица Русская, 1», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.
В ведомстве не называют количество пострадавших, но сообщают, что для установления источника и причин возникновения заболеваемости организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе проводятся лабораторные исследования отобранных проб готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря, а также материала от сотрудников предприятия общепита и заболевших.
«В ходе эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. C 15 января 2024 года деятельность предприятия не осуществляется», — отметили в управлении.
Между тем, обстоятельства пищевого отравления устанавливают и следователи следственного управления СК России по Новосибирской области.
«В ходе проверки следствию предстоит выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку деятельности руководства заведения на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении СУСК.