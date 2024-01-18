В Новосибирске несколько человек отравились роллами

В ведомстве не называют количество пострадавших, но сообщают, что для установления источника и причин возникновения заболеваемости организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе проводятся лабораторные исследования отобранных проб готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря, а также материала от сотрудников предприятия общепита и заболевших.