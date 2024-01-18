В Минске произошла авария с двумя маршрутками и грузовиком

Транспортные средства столкнулись на пересечении улицы Максима Богдановича и проспекта Победителей. Причиной, по словам представителей ГУВД Мингорисполкома, стала невнимательность: водитель одной из маршруток врезался в грузовик МАЗ, который ждал, пока загорится зеленый сигнал светофора. Позже в них въехала другая маршрутка. В результате аварии пострадали восемь пассажиров, которые были доставлены в больницу.