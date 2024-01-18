Свердловчанку признали виновной в убийстве и покушении на убийство

В суде было установлено, что 25 сентября 2022 года в ходе распития алкогольных напитков женщина убила одного мужчину и намеревалась убить второго. Сначала у нее произошел конфликт с хозяином дома, она нанесла ему многочисленные удары ножом. Он скончался.