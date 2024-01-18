Свердловчанку признали виновной в убийстве и покушении на убийство

В суде было установлено, что 25 сентября 2022 года в ходе распития алкогольных напитков женщина убила одного мужчину и намеревалась убить второго. Сначала у нее произошел конфликт с хозяином дома, она нанесла ему многочисленные удары ножом. Он скончался.
Далее она решила убить второго мужчину, так как он являлся свидетелем преступления и мог сообщить в полицию. Она нанесла ему не менее четырех ударов ножом. Мужчина смог убежать.
При назначении наказания было учтено наличие в действиях женщины особо опасного рецидива. Ранее она была судима по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
«МК-Урал» ранее писал, что в Ленинский районный суд Нижнего Тагила направлено уголовное дело по обвинению местной жительницы 1974 года рождения по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Инцидент произошел 8 августа 2023 года.
Обвиняемая и ее супруг распивали алкогольные напитки. Мужчине стало плохо, и она вызвала скорую помощь.