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Свердловчанку признали виновной в убийстве и покушении на убийство

Серовский районный суд признал виновной местную жительницу 1974 года рождения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Источник: МК.RU Екатеринбург

В суде было установлено, что 25 сентября 2022 года в ходе распития алкогольных напитков женщина убила одного мужчину и намеревалась убить второго. Сначала у нее произошел конфликт с хозяином дома, она нанесла ему многочисленные удары ножом. Он скончался.

Далее она решила убить второго мужчину, так как он являлся свидетелем преступления и мог сообщить в полицию. Она нанесла ему не менее четырех ударов ножом. Мужчина смог убежать.

При назначении наказания было учтено наличие в действиях женщины особо опасного рецидива. Ранее она была судима по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«МК-Урал» ранее писал, что в Ленинский районный суд Нижнего Тагила направлено уголовное дело по обвинению местной жительницы 1974 года рождения по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Инцидент произошел 8 августа 2023 года.

Обвиняемая и ее супруг распивали алкогольные напитки. Мужчине стало плохо, и она вызвала скорую помощь.