Мужчина из ЛНР лег на дорогу в Ленобласти и погиб

ДТП произошло в 6:58 на 1-м километре дороги «Грузино — Керро», напротив СНТ «Грузино-1». 28-летний житель Ленобласти, следуя на автомобиле Volkswagen Polo в сторону Керро, наехал на 58-летнего уроженца Луганской области, стало известно «Фонтанке» 18 января. Накануне пресс-служба главка сообщала о наезде автомобиля на неизвестного мужчину. В полиции предположили, что его могла сбить до этого неустановленная машина.