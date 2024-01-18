Директор новосибирской школы охранников рассказал о личности погибшего на пожаре

Возгорание в подвале гимназии № 10 на улице Героев Революции произошло 18 января в двенадцатом часу дня. Из-за этого были эвакуированы более 800 человек.
Как выяснилось, помещение в подвале школы арендовали сотрудники «Школы Частного Сыска и Охраны “АББ-Профи”. Директором этого предприятия числится Николай Беликов. Корреспондент Сиб.фм связался с ним, но выяснилось, что он находится на больничном.
«Я нахожусь на больничном. О происходящем знаю точно так же, как и вы. Я директор этой школы, но уже 4 месяца нахожусь на больничном. Обязанности исполнял другой товарищ», — заверил Николай Беликов.
Также он отметил, что обязанности директора школы охранников сейчас исполняет Александр Зеленковский. До него корреспонденту Сиб.фм удалось дозвониться со второго раза. Руководитель тоже особо был не в курсе происходящего.
— Вы сейчас на пожаре находитесь?
— На пожаре.
— В момент возгорания вы были на месте?
— Нет, не был, в том-то и дело.
— Информацию о погибшем сотруднике подтверждаете или нет?
— Пока не знаю. Туда не пускают. Нашли его, видать… но нас не пускают туда, нам ничего не говорят. На момент возгорания там был этот человек.
— Причины возгорания можете назвать?
— Понятия не имею! У меня были другие дела, и я подъехал попозже. Сейчас затушили пожар: резина горела — из-за этого была горечь. Пожарные разбираются, из-за чего произошёл пожар.
— А кто такой — предполагаемый погибший?
— Понятия не имею. Я сейчас ничего не могу сказать: тут другие вопросы. Вы знаете, я не в курсе.
— Это замдиректора?
— По ходу, да.
— А вы не знаете, как зовут замдиректора?
— Знаю, Сергей Александрович Болоткин.
После этого Александр Зеленковский положил трубку. Также он сообщил, что сотрудники будут на месте, пока не появится ясность в вопросе с погибшим.