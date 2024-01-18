СК проверит свердловчанина, подцепившего снегокат с ребенком к машине

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку», — заявляет пресс-служба СКР. Сообщение появилось в федеральном telegram-канале ведомства.
История с опасным развлечением появилась в СМИ 17 января. Местные жители засняли, как мужчина катал ребенка на снегокате, прицепив его к машине. В один момент малыш чуть не попал под колеса другого автомобиля. В итоге мужчина сам пришел в полицию для дачи показаний.