СК проверит свердловчанина, подцепившего снегокат с ребенком к машине

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за оставления в опасности ребенка. Его на самокате, который был прицеплен к машине, катали в поселке Бобровский (Свердловская область). По одной из версий, за рулем находился 59-летний Георгий Романов, на счету которого было уже около сотни штрафов.