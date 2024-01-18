В Ташкенте трое членов семьи скончались по неизвестной причине, еще двое в реанимации

Как сообщили UzNews.uz в Генпрокуратуре, при осмотре места происшествия были обнаружены тела 36-летней М. Н. и ее 3-летней дочери С. С. Глава семейства, 39-летний З. А., был госпитализирован в токсикологическое отделение РНЦЭМП в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался спустя сутки.