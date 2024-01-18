В Ташкенте трое членов семьи скончались по неизвестной причине, еще двое в реанимации

16 января в одной из квартир Учтепинского района Ташкента были обнаружены пятеро членов семьи в бессознательном состоянии.
Как сообщили UzNews.uz в Генпрокуратуре, при осмотре места происшествия были обнаружены тела 36-летней М. Н. и ее 3-летней дочери С. С. Глава семейства, 39-летний З. А., был госпитализирован в токсикологическое отделение РНЦЭМП в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался спустя сутки.
Также в квартире в бессознательном состоянии были обнаружены 12-летняя М. С. и 8-месячная Ф. С., которые были госпитализированы в токсикологическое отделение РНЦЭМП.
С места происшествия были изъяты различные лекарственные средства, а также потребляемые семьей продукты питания.
«На данный момент назначена экспертиза. После точного заключения станет известно, из-за чего погибли члены семьи. Пока мы точно не можем утверждать, отчего наступила смерть», — сказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.
Прокуратура Учтепинского района возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 186 УК РУз (Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие человеческие жертвы), ведутся следственные действия.