Депутата Паутова, задержанного по делу о передаче взятки чиновнику, оставили в СИЗО до 16 марта

Сообщается, что Областной суд отказал в изменении меры пресечения депутату Гордумы, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве.
«Сторона защиты обжаловала постановление суда первой инстанции, просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, мера пресечения оставлена без изменения, срок содержания под стражей продлен до 16 марта», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры региона.
Паутов и предприниматель, один из учредителей ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве).
По данным следствия, с сентября 2017 года по июль 2020-го соучастники выступили посредниками при передаче взятки в сумме 2 млн рублей от руководителя строительной компании должностным лицам в администрации Челябинска. Взамен стройкомпания получила разрешение на строительство многоэтажного жилого дома в Челябинске при отсутствии законных оснований на земельный участок.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
Известно, что взятка была передана от ООО «Челябинскавтотранс», чтобы получить разрешение на строительство 10-этажного жилого дома по улице Сулимова, из-за чего был причинен ущерб дольщикам.
В ноябре 2021 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора этой компании Людмилы Ребреш. В настоящее время оно находится на рассмотрении в Центральном районом суде.
Кроме того, в сентябре 2023 года в суд передали уголовное дело бывшего заместителя главы Челябинска Владимира Слободского, который обвиняется в превышении полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Следствие установило, что весной 2018 год он «в нарушение действующего законодательства подписал разрешение на строительство десятиэтажного жилого дома в Советском районе» по улице Сулимова. Ущерб дольщикам оценивается в сумму более 2,7 млн рублей.