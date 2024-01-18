Депутата Паутова, задержанного по делу о передаче взятки чиновнику, оставили в СИЗО до 16 марта

Кроме того, в сентябре 2023 года в суд передали уголовное дело бывшего заместителя главы Челябинска Владимира Слободского, который обвиняется в превышении полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Следствие установило, что весной 2018 год он «в нарушение действующего законодательства подписал разрешение на строительство десятиэтажного жилого дома в Советском районе» по улице Сулимова. Ущерб дольщикам оценивается в сумму более 2,7 млн рублей.