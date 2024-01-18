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На охоте в Молдове убивают не только животных: Уже двух человек подстрелили во время кровавой забавы за последнюю неделю, одной из жертв стал чиновник

Власти стараются не распространять информацию об убийствах на охоте.

Мужчина случайно подстрелил приятеля во время охоты в Чимишлии.

Инцидент произошёл в воскресенье, 14 января 2024, вблизи села Албина.

А в Хынчештском районе во время охоты был застрелен 32-летний мужчина.

Источники Pulsmedia утверждают, что жертвой стал Василе Морару, начальник территориального отдела Инспектората по охране окружающей среды Хынчешть.

В Инспекторате информацию не подтвердили, но и не опровергли. Дыма без огня, как говорится, не бывает.

Напомним, 23 декабря 2012 года высокопоставленные чиновники неудачно поохотились на кабанов в научном заповеднике «Пэдуря Домняскэ». Известно о трагедии стало не сразу и не от них.

О том, что в тот день один из участников забавы по неосторожности застрелил бизнесмена Сорина Пачу, на пресс-конференции 6 января 2013 года рассказал глава движения «Антимафия» Серджиу Мокану.

несчастный случай