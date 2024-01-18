На охоте в Молдове убивают не только животных: Уже двух человек подстрелили во время кровавой забавы за последнюю неделю, одной из жертв стал чиновник

Мужчина случайно подстрелил приятеля во время охоты в Чимишлии.
Инцидент произошёл в воскресенье, 14 января 2024, вблизи села Албина.
А в Хынчештском районе во время охоты был застрелен 32-летний мужчина.
Источники Pulsmedia утверждают, что жертвой стал Василе Морару, начальник территориального отдела Инспектората по охране окружающей среды Хынчешть.
В Инспекторате информацию не подтвердили, но и не опровергли. Дыма без огня, как говорится, не бывает.
Напомним, 23 декабря 2012 года высокопоставленные чиновники неудачно поохотились на кабанов в научном заповеднике «Пэдуря Домняскэ». Известно о трагедии стало не сразу и не от них.
О том, что в тот день один из участников забавы по неосторожности застрелил бизнесмена Сорина Пачу, на пресс-конференции 6 января 2013 года рассказал глава движения «Антимафия» Серджиу Мокану.