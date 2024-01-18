Под Самарой тринадцать фур вызволили из снежного плена

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Спасатели МЧС при помощи специальной техники освободили из снежного плена на федеральной автодороге М-5 «Урал» в Самарской области 13 грузовых автомобилей, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.