Прогулка на велосипеде по заданию СБУ: в Крыму задержали агента, передававшего Украине данные о важных объектах

В Симферопольском районе 28-летнего местного жителя подозревают в том, что он передавал украинским спецслужбам информацию о стратегических объектах, а также хранил взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
— В социальных сетях выявлен факт сбора одним из пользователей информации о стратегически важных объектах на территории Республики Крым, которые он публиковал в проукраинских пабликах, — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого. Выяснилось, что молодой человек ездил на велосипеде около стратегических объектов и снимал их на скрытую камеру. Силовики также получили информацию о том, что фигурант может хранить запрещенные в обороте предметы и вещества для возможного совершения терактов.
Дома у крымчанина нашли несколько телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютер с запрещенным контентом, флешки, предметы, похожие на самодельные беспилотные аппараты и детали к ним, а также крупную сумму в рублях и валюте. Кроме того, задержанный хранил тротил и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, а также 400-граммовую тротиловую шашку.
— Со слов подозреваемого часть денежных средств он получил в качестве вознаграждения за выполнение заданий от спецслужб Украины, которым он предоставлял информацию, — отметили в МВД.
В ведомстве добавили, что возбужденно уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд заключил крымчанина под стражу.
— В настоящее время сотрудниками ЦПЭ МВД по Республике Крым и ФСБ России проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование иной преступной деятельности задержанного, в том числе террористической направленности, — добавили в полиции.