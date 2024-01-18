Прогулка на велосипеде по заданию СБУ: в Крыму задержали агента, передававшего Украине данные о важных объектах

Дома у крымчанина нашли несколько телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютер с запрещенным контентом, флешки, предметы, похожие на самодельные беспилотные аппараты и детали к ним, а также крупную сумму в рублях и валюте. Кроме того, задержанный хранил тротил и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, а также 400-граммовую тротиловую шашку.