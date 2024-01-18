Во время пожара в гимназии № 10 погиб один человек

Пожар начался в подвальном помещении гимназии — там располагалась частная школа подготовки охранников. Как сообщили правоохранители, в тот день неустановленным лицом в подвале выполнялись сварочные работы.
«Были допущены нарушения правил безопасности при ведения сварочных работ, в результате чего произошло возгорание и задымление подвального помещения, вследствие чего наступила смерть мужчины. Старшим следователем Железнодорожного МСО СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, по факту гибели мужчины.», — рассказали в прокуратуре.
Администрация гимназии эвакуировала всех учеников и персонал. Для обогрева людей мэрия Новосибирска направила два автобуса. Кроме того, десятки учеников во время ЧП приютили в здании расположенного неподалёку от школы театра «Красный факел».
«За 35 минут открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара уточняется. По оперативной информации, среди 500 эвакуированных учеников и 30 человек персонала гимназии пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
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