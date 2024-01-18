Елена Прочаковская арестована до 2 февраля

По информации «Ъ-Уфа», госпожа Прочаковская будет находиться в СИЗО города Можайск.



16 января Елена Прочаковская была задержана на 48 часов, перед этим ей было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в июне 2017 года госпожа Прочаковская, являясь старшим инспектором отдела взаимодействия со средствами массовой информации администрации Красногорска, фиктивно устроила свою знакомую на работу в МФЦ на должность главного специалиста. «При этом банковская карта, на которую на протяжении года приходили все начисления в виде заработной платы и иных выплат, находилась у обвиняемой», — сообщили в пресс-службе управления СКР по Московской области.