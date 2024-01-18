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В Новосибирске третья авария на теплотрассе оставила без отопления еще 14 домов

В Новосибирске 18 января произошла уже третья за последнюю неделю авария на теплотрассе.
Источник: соцсети

На этот раз из-за дефекта в тепловой камеры теплосети на улице Лазурная в Октябрьском районе города без отопления остались жители 14 многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

«В контуре отключения на время ремонта 14 многоквартирных домов и одно детское учреждение», — говорится в сообщении опубликованном в официальном телеграмм-канале компании.

На месте происшествия работают две аварийные бригады. В настоящее время ведется откачка воды. После этого будет определен фронт и сроки выполнения ремонтных работ.

ЖКХ