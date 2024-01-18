Число погибших при авиаударе Пакистана по Ирану увеличилось до девяти человек

Пакистан атаковал объекты на территории округа Сераван, который расположен в провинции Систан и Белуджистан, утром 18 января. Исламабад утверждал, что удары были нанесены по «укрытиям террористов». Пакистан при этом назвал Иран братской страной и заявил, что уважает его суверенитет и территориальную целостность. Авиаудары были нанесены после того, как Тегеран атаковал объекты на территории Пакистана 16 января. Иранские власти также объясняли это расположением террористов и отмечали уважение к суверенитету Пакистана.