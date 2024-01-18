86-летнюю пенсионерку насмерть сбил автобус в Казани

На перекрёстке улиц Московская и Чернышевского в Казани произошло ДТП, в результате которого погибла 86-летняя женщина. Водитель автобуса, поворачивая направо, сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на зелёный сигнал светофора. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.