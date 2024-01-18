Врачей, которые оставили на дороге свердловчанина, проверяет СК

«В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к опросу очевидцев, сотрудников и руководства больницы, истребованию интересующей следствие документации. По итогам проверки Следственным комитетом будет дана надлежащая объективная правовая оценка произошедшему», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Ранее в ГИБДД рассказали, что возле Ачита водитель Subaru Forester сбил пешехода, который полз на коленях по дороге. Водитель начал резко тормозить, но столкновения избежать не удалось. Позже оказалось, что на трассе мужчина появился после того, как его там оставили врачи.