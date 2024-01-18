Врачей, которые оставили на дороге свердловчанина, проверяет СК

Сотрудников Красноуфимской городской больницы проверяют следователи. По их информации, они увезли свердловчанина на скорой, но не стали его госпитализировать. После мужчину подвезли, оставили на развязке трассы, где позже его заметили ползущим на коленях, а затем сбили.