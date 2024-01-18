В Петербургском нефтяном терминале отреагировали на атаку беспилотника

«Российская противовоздушная оборона сработала молниеносно, впечатляюще. Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике. Еще раз выражаю свою признательность Вооруженным силам нашей страны, их руководству, это блестящая работа», — прокомментировал «Ъ-СПб» господин Скигин последние события.



«Ъ-СПб» писал, что целью перехваченного над Ленобластью в ночь на 18 января БПЛА мог быть именно нефтяной терминал в Петербурге. По уточненным данным, дрон нес около трех килограммов взрывчатки. Из-за происшествия в Пулково вводили план «Ковер».

