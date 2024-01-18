Летевший из Ярославля в Пермь самолет вынужденно приземлился в Казани

«Самолет рейса Ярославль — Пермь из-за неисправности сел в аэропорту Казани. Посадку пришлось совершить из-за падения давления в гидравлической системе самолета. На борту судна находились два пассажира и три члена экипажа», — сообщает телекомпания «РЕН ТВ» на своем сайте, ссылаясь на собственный источник.