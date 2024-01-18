Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Прокуратура проверит школу в Петербурге после вспышки кишечной инфекции

43 человека отравились в школе Петербурга.
Источник: Комсомольская правда

В Петербурге прокуратура организовала проверку из-за вспышки кишечной инфекции в школе № 260 в Адмиралтейском районе Петербурга. Напомним, в учреждении отравились 43 человека. Об этом стало известно 17 января от сотрудников Роспотребнадзора. На данный момент, все заболевшие находятся на амбулаторном лечении.

— Прокуратура района установит все обстоятельства произошедшего, проверит исполнение федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при обеспечении школьников питанием, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры также выяснят, как в школе проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия в пищеблоке. После того, как пройдет проверка, сотрудники примут решение о мерах прокурорского реагирования.

Сотрудники Роспотребнадзора уже отобрали все необходимые пробы и отправили их в лабораторию.