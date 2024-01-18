Прокуратура проверит школу в Петербурге после вспышки кишечной инфекции

В Петербурге прокуратура организовала проверку из-за вспышки кишечной инфекции в школе № 260 в Адмиралтейском районе Петербурга. Напомним, в учреждении отравились 43 человека. Об этом стало известно 17 января от сотрудников Роспотребнадзора. На данный момент, все заболевшие находятся на амбулаторном лечении.