Прокуратура проверит школу в Петербурге после вспышки кишечной инфекции

В Петербурге прокуратура организовала проверку из-за вспышки кишечной инфекции в школе № 260 в Адмиралтейском районе Петербурга. Напомним, в учреждении отравились 43 человека. Об этом стало известно 17 января от сотрудников Роспотребнадзора. На данный момент, все заболевшие находятся на амбулаторном лечении.
— Прокуратура района установит все обстоятельства произошедшего, проверит исполнение федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при обеспечении школьников питанием, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Сотрудники прокуратуры также выяснят, как в школе проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия в пищеблоке. После того, как пройдет проверка, сотрудники примут решение о мерах прокурорского реагирования.
Сотрудники Роспотребнадзора уже отобрали все необходимые пробы и отправили их в лабораторию.