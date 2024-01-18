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Под Воронежем 7 купелей не прошли проверку Роспотребнадзора

Вода в купелях не соответствует гигиенической норме.
Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области 7 купелей не прошли проверку Роспотребнадзора, данные ведомства.

Выяснилось, что вода в местах для купания не соответствует гигиенической норме.

Речь о следующих купелях:

  • на реке Дон в микрорайоне Шилово;
  • на озере микрорайона Малышево;
  • на водохранилище у санатория имени М. Горького;
  • на реке Усманка в районе Троицкого храма;
  • в селе Перлевка, Семилукского района.

Кроме того, в двух водоёмах обнаружили повышенное содержание кишечной палочки Escherichia coli:

  • в водохранилище у Казанского храма;
  • на реке Усманка, посёлок Боровое, улица Пляжная, 1 В.

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Роспотребнадзор