Под Воронежем 7 купелей не прошли проверку Роспотребнадзора

В Воронежской области 7 купелей не прошли проверку Роспотребнадзора, данные ведомства.
Выяснилось, что вода в местах для купания не соответствует гигиенической норме.
Речь о следующих купелях:
- на реке Дон в микрорайоне Шилово;
- на озере микрорайона Малышево;
- на водохранилище у санатория имени М. Горького;
- на реке Усманка в районе Троицкого храма;
- в селе Перлевка, Семилукского района.
Кроме того, в двух водоёмах обнаружили повышенное содержание кишечной палочки Escherichia coli:
- в водохранилище у Казанского храма;
- на реке Усманка, посёлок Боровое, улица Пляжная, 1 В.