Нефтяной терминал Петербурга подтвердил, что был целью атаки украинских БПЛА

«Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике. Еще раз выражаю свою признательность вооруженным силам нашей страны, их руководству, это блестящая работа», — оценил возможные последствия господин Скигин.

Обломки беспилотника, перехваченного над Ленинградской областью в ночь на 18 января, обнаружены на территории нефтяного терминала в Санкт-Петербурге. Предположительно это и была его цель.

Деталями атаки в своем Telegram-канале поделился глава координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Он указал, что отправленный ВСУ беспилотник нес около 3 кг взрывчатки. После того как дрон был перехвачен, обломки были найдены на территории СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал».