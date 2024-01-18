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В Успенском районе водитель «девятки» сбил насмерть пешехода

Смертельное ДТП с участием пожилого пешехода случилось в Успенском районе сегодня, 18 января.
В Успенском районе водитель «девятки» сбил насмерть пешехода
Источник: телеграм-канал

ЧП произошло рано утром на трассе «Армавир-Успенское-Невинномысск».

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края, 75-летний мужчина вышел на проезжую часть в неположенном месте, при чём пешеходный переход находился в считанных метрах от него. Это стало полной неожиданностью для 65-летнего водителя «ВАЗ 2109». Он не успел среагировать и сбил пожилого человека. Мужчина погиб на месте.

Сейчас в обстоятельствах и причинах трагедии разбираются правоохранители.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Темрюкском районе под колёсами иномарки погиб пенсионер.

ГИБДД