В Успенском районе водитель «девятки» сбил насмерть пешехода

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края, 75-летний мужчина вышел на проезжую часть в неположенном месте, при чём пешеходный переход находился в считанных метрах от него. Это стало полной неожиданностью для 65-летнего водителя «ВАЗ 2109». Он не успел среагировать и сбил пожилого человека. Мужчина погиб на месте.