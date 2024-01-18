В Татарстане впервые с 2011 года зафиксировали лихорадку Западного Нила

Восемь случаев стали первыми с 2011 года. В течение 2023 года были проведены лабораторные исследования 824 проб на наличие вируса ЛЗН в 19 муниципальных районах Татарстана. Пробы включали грызунов, комаров и клещей, и результаты исследований оказались отрицательными. Также было исследовано 605 сывороток крови населения на наличие антител JGG к вирусу ЛЗН, и 50 из них оказались серопозитивными (8,3%). Этот показатель существенно превышает данные 2022 и 2021 годов. В рамках борьбы с распространением вируса ЛЗН были проведены дезинсекционные обработки открытых территорий и водоемов для уничтожения личинок комаров. Общая площадь обработанных территорий составила 1472,3 га, что соответствует 100% плану. Также управлением было направлено письмо в Главное Управление Ветеринарии при Кабинете Министров РТ с просьбой о сборе и исследовании биологического материала от птиц в местах гнездования на территории Татарстана. Был исследован материал от 47 птиц и результаты оказались отрицательными.