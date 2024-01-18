СК заочно предъявил обвинения 68 иностранным гражданам в рядах ВСУ

«В рамках уголовного дела о наемничестве следствием получены материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из семи государств», — говорится в сообщении.
Данная информация обсуждалась в Луганске на совещании председателя СКР Александра Бастрыкина с сотрудниками ведомства. Всего уголовные дела расследуются в отношении 591 иностранца из 46 стран. В основном это граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии, уточнили в пресс-службе.
В ходе совещания также обсуждалось предъявление заочного обвинения экс-министру финансов Украины Александру Шлапаку и бывшему главе национального банка Украины Степану Кубиву. Они принимали решение о начале так называемой антитеррористической операции на Донбассе и обеспечивали ее финансирование за счет средств госбюджета, утверждают в СКР. Шлапак и Кубив объявлены в розыск.
17 января пресс-служба Министерства обороны сообщила, что Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове: погибли более 60 человек, свыше 20 получили ранения. 4 января в ведомстве представили итоги 2023 г. — 5900 иностранных граждан в рядах ВСУ были уничтожены, еще более 1900 продолжили воевать.