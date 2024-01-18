СК заочно предъявил обвинения 68 иностранным гражданам в рядах ВСУ

В ходе совещания также обсуждалось предъявление заочного обвинения экс-министру финансов Украины Александру Шлапаку и бывшему главе национального банка Украины Степану Кубиву. Они принимали решение о начале так называемой антитеррористической операции на Донбассе и обеспечивали ее финансирование за счет средств госбюджета, утверждают в СКР. Шлапак и Кубив объявлены в розыск.